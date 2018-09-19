Появилось видео потасовки силовиков у здания САП

Источник: Корреспондент.net

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его водителя избил спецназ Национального антикоррупционного бюро, сообщает Укринформ в среду, 19 сентября.

По его словам, это произошло, когда работники Управления госохраны обнаружили кабель для прослушки в САП.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ вызволять своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.