19.09.2018
Появилось видео потасовки силовиков у здания САП
Источник: Корреспондент.net
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его водителя избил спецназ Национального антикоррупционного бюро, сообщает Укринформ в среду, 19 сентября.
По его словам, это произошло, когда работники Управления госохраны обнаружили кабель для прослушки в САП.
"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ вызволять своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.
В сети также появилось видео конфликта между силовиками во дворе прокуратуры.
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