Появилось видео с места взрыва Захарченко

Источник: Корреспондент.net

Телеканал Россия 24 показал видео, снятое в Донецке у кафе Сепар сразу после взрыва, в результате которого в пятницу, 31 августа, погиб глава ДНР Александр Захарченко.

На кадрах видны разрушения кафе, скорые, спасательная техника, а также обгоревшее тело на носилках.