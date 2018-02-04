Появилось зрелищное видео с воздуха, как в центре Киева сторонники Саакашвили требовали импичмента Порошенко

Источник: Апостроф

В Киеве 4 февраля прошел марш "Мы за будущее", инициированный лидером политической силы "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили.

Корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров побывал на мероприятии и с высоты птичьего полета снял видео происходящего.

Напомним, началось мероприятие в парке Шевченко, где собрались активисты. Там им сообщили, что марш изменил маршрут и не пройдет по Майдану Независимости. Таким образом, активисты прошли по улице Владимирской, Софиевской площади и спустились на Европейскую площадь, где и прошел митинг.

По различным оценкам, в митинге приняли участие от тысячи до десяти тысяч человек.

На мероприятие люди пришли с сине-желтыми и красно-черными флагами, а также с флагами с изображениями общественных организаций. Их главным требованием является импичмент президента Украины Петра Порошенко.

На данный момент все митинги в центре столицы завершились.