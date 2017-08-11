11.08.2017
Появился трейлер комедии "Смерть Сталина"
Источник: КорреспонденТ.net
В Сети был обнародован трейлер фильма "Смерть Сталина". Ролик появился на YouTube-аккаунте канадской компании Entertainment One, передает The Guardian.
Режиссером картины выступил Армандо Ианнуччи, а главные роли исполняют Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин.
В ленте раскрываются события, которые произошли в первые дни после смерти советского лидера Иосифа Сталина.
Премьера фильма ожидается в сентябре в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, а в прокат фильм выйдет 20 октября этого года.
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