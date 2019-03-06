Пожар на предприятии под Днепром локализован

Источник: Корреспондент.net

Пожар на территории завода строительных креплений в селе Каменка Днепропетровской области локализован на площади 3 тыс. кв. м.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. В 14:27 пожар локализован на площади 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 69 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС