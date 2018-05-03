Пожар в Балаклее расследуется как халатность

Источник: Корреспондент.net

По факту пожара на складе Министерства обороны Украины вблизи Балаклеи Харьковской области начато уголовное производство. Об этом в четверг, 3 мая, сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

По его словам, начато производство по статье о халатном отношении к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения.

Расследование ведет Национальная полиция.