Пожар в Чернобыле локализовали

Источник: Корреспондент.net

Пожар в Чернобыльской зоне в среду, 6 июня, локализовали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В ведомстве отмечают, что по состоянию на 18:05 пожар локализован на общей площади около 2 гектар. Ситуация под контролем.

"Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней. К тушению пожара привлечено 35 ед. техники и 150 человек, из них от ГСЧС 22 ед. техники и 130 человек", - говорится в сообщении.