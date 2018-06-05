Пожар в Чернобыле: появились подробности

Источник: Корреспондент.net

Авиация уже сбросила на горящий в Чернобыльской зоне лес 34 тонны воды. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.

По данным ведомства, произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По состоянию на 17:30 авиацией ГСЧС осуществлено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами Ан-32П осуществлено 3 сброса воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 - 4 сброса воды (10 тонн).

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек, из них от ГСЧС - 10 ед. тех. и 75 человек, от ГП Чернобыльская пуща - 17 ед. тех. и 47 человек, 2 ед. тех. и 4 чел. транспортного отделения г. Чернобыль, в том числе авиация ГСЧС (два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8).