Пожар в Херсонской области тушили почти неделю

Источник: Корреспондент.net

Лесной пожар вблизи села Раденск Херсонской области ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 8:00 2 июня лесной пожар вблизи села Раденск Херсонской области ликвидирован. На месте происшествия продолжено дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к дежурству привлечены один пожарный автомобиль и два представителя личного состава ГУ ГСЧС в Херсонской области; 5 пожарных автомобилей и 10 человек личного состава лесхоза.

Напомним, пожар возник 28 мая. Через два дня возгорание удалось локализовать. На утро 30 мая площадь пожара составила 580 гектаров леса, из них 265 гектаров - верхового леса.