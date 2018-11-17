Пожар в Калифорнии: более 1000 пропавших без вести

Выполняя соглашение, заключенное две недели назад, Сеул и Пхеньян начали ликвидацию погранпостов в демилитаризованной зоне на общей границе. Там будут снесены 20 постов.

В отличие от других европейских стран 11 ноября Польша празднует День независимости, обретенной с окончанием Первой мировой войны.

Впервые за четыре года делегаты Курултая собрались, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будет работать в условиях аннексии.

Один из создателей целой плеяды известных персонажей комиксов издательства Marvel Comics умер в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни.

Снижение добычи с декабря необходимо для стабилизации рынка, заявил саудовский министр энергетики. С октября один баррель сырой нефти потерял пятую часть стоимости.

В офисе французского лидера заявили, что им нечего сказать о твитах Трампа, но Макрон выразил свое мнение относительно европейской армии.

Наличие своей армии продемонстрирует миру, что между европейскими странами никогда не будет войны, заявила канцлер ФРГ в Европарламенте.

Несмотря на все усилия по защите экологии, объем выброса углекислого газа во всем мире вновь увеличился. Международное энергетическое агентство, однако, не видит оснований для излишнего пессимизма.

В результате проверки было выявлено сознательное занижение налоговых обязательств компании, чем государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В октябре 2017 года журналистка Айла Альбарак, имеющая финское и турецкое гражданство, была осуждена на два года и один месяц тюремного заключения за "пропаганду террора".

В Европе вновь подняли вопрос о создании собственной единой армии. Тем временем вышел доклад о слабеющей военной мощи Америки.

Американка собрала 400 тысяч долларов для бездомного на краудфандинговой платформе, раздавала комментарии прессе, но оказалось, что все это развод.

Нефтедобыча в мире растет, несмотря на санкции против Ирана. Эксперты прогнозируют рост спроса на нефть до 2040 года.

Члены консервативной фракции в парламенте, недовольные проектом соглашения о "Брекзите", мобилизуют сторонников против премьер-министра Мэй. Для проведения голосования нужно собрать 48 заявок.

В акции протеста принимают участие тысячи человек. Норвежцы считают, что новый закон об абортах ограничивает права женщин.

Спасатели обнаружили останки еще восьмерых человек в охваченных пожаром районах в Северной Калифорнии, таким образом, число жертв стихии увеличилось до 71.

Число пропавших без вести из-за пожаров в американском штате Калифорния достигло 1011 человек, количество жертв перевалило за 70, передает Associated Press.

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