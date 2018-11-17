17.11.2018
Пожар в Калифорнии: более 1000 пропавших без вести
Источник: Корреспондент.net
Число пропавших без вести из-за пожаров в американском штате Калифорния достигло 1011 человек, количество жертв перевалило за 70, передает Associated Press.
Раньше пропавшим без вести числился 631 человек.
Спасатели обнаружили останки еще восьмерых человек в охваченных пожаром районах в Северной Калифорнии, таким образом, число жертв стихии увеличилось до 71.
Новости раздела
Мир
17.11.2018
Во Франции протестуют против высоких цен на бензин
Протестующие недовольны повышением цен на бензин и запланировали свыше 2000 акций по всей стране.
Мир
17.11.2018
В Норвегии протестуют против ограничения на аборты
В акции протеста принимают участие тысячи человек. Норвежцы считают, что новый закон об абортах ограничивает права женщин.
Мир
17.11.2018
В Чехии требуют отставки премьер-министра
На улицы Праги вышли тысячи чехов, которые требуют отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Мир
16.11.2018
Консерваторы намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй
Члены консервативной фракции в парламенте, недовольные проектом соглашения о "Брекзите", мобилизуют сторонников против премьер-министра Мэй. Для проведения голосования нужно собрать 48 заявок.
Мир
16.11.2018
Почему цены на нефть обвалились на четверть
Нефтедобыча в мире растет, несмотря на санкции против Ирана. Эксперты прогнозируют рост спроса на нефть до 2040 года.
Мир
16.11.2018
Афера года. Как в США бездомному деньги собирали
Американка собрала 400 тысяч долларов для бездомного на краудфандинговой платформе, раздавала комментарии прессе, но оказалось, что все это развод.
Мир
15.11.2018
Превосходство США ослабло. Чем вооружится армия ЕС
В Европе вновь подняли вопрос о создании собственной единой армии. Тем временем вышел доклад о слабеющей военной мощи Америки.
Мир
15.11.2018
В Праге тысячи людей требуют отставки премьера
Демонстрация под названием "Мы требуем отставки Андрея Бабиша" запланирована на Вацлавской площади.
Мир
15.11.2018
В Турции завершили следствие по делу об убийстве российского посла
Обвинительное заключение направили в республиканскую прокуратуру. В случае утверждения акта дело направят в суд.
Мир
14.11.2018
Cуд в Турции отменил приговор в отношении журналистки Wall Street Journal
В октябре 2017 года журналистка Айла Альбарак, имеющая финское и турецкое гражданство, была осуждена на два года и один месяц тюремного заключения за "пропаганду террора".
Мир
14.11.2018
В Армении возбудили уголовное дело против "дочки" Газпрома
В результате проверки было выявлено сознательное занижение налоговых обязательств компании, чем государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Мир
14.11.2018
Кабмин Британии одобрил соглашение по Brexit
Британское правительство поддержало проект соглашения о выходе из ЕС, назвав его "решительным шагом вперед".
Мир
13.11.2018
Оппозиционеру Навальному разрешили выезжать с территории РФ
Навальный выплатил все долги
Мир
13.11.2018
Выброс CO2 во всем мире достиг рекордного уровня
Несмотря на все усилия по защите экологии, объем выброса углекислого газа во всем мире вновь увеличился. Международное энергетическое агентство, однако, не видит оснований для излишнего пессимизма.
Мир
13.11.2018
Меркель поддержала идею создания собственной армии Евросоюза
Наличие своей армии продемонстрирует миру, что между европейскими странами никогда не будет войны, заявила канцлер ФРГ в Европарламенте.
Мир
13.11.2018
У Макрона отреагировали на критику Трампа
В офисе французского лидера заявили, что им нечего сказать о твитах Трампа, но Макрон выразил свое мнение относительно европейской армии.
Мир
13.11.2018
ЕС и Британия согласовали текст договора по Brexit
Представители Великобритании и Европейского Союза согласовали предварительный текст соглашения по выходу Королевства из ЕС.
Мир
12.11.2018
Генсек НАТО назвал новые российские ракеты угрозой стабильности
Развертывание Москвой новой ракетной системы 9M729 ставит под сомнение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает Йенс Столтенберг.
Мир
12.11.2018
Саудовская Аравия снизит добычу нефти на полмиллиона баррелей в день
Снижение добычи с декабря необходимо для стабилизации рынка, заявил саудовский министр энергетики. С октября один баррель сырой нефти потерял пятую часть стоимости.
Мир
12.11.2018
Скончался создатель персонажей Marvel Стэн Ли
Один из создателей целой плеяды известных персонажей комиксов издательства Marvel Comics умер в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни.
Мир
12.11.2018
Крымские татары провели Курултай впервые за 4 года
Впервые за четыре года делегаты Курултая собрались, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будет работать в условиях аннексии.
Мир
12.11.2018
Индонезия купит у Украины штурмовые винтовки
Укроборонпром объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности.
Мир
11.11.2018
Польша празднует 100-летие восстановления независимости
В отличие от других европейских стран 11 ноября Польша празднует День независимости, обретенной с окончанием Первой мировой войны.