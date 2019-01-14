14.01.2019
Пожар в Киево-Печерской лавре потушили
Источник: Корреспондент.net
Спасатели потушили пожар на территории Киево-Печерской лавры в столице. Об этом вечером в понедельник, 14 января, сообщает пресс-центр ГСЧС.
Указано, что в 19:12 пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 локализован на площади 400 м. кв.
"В 20:07 пожар был ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники.
Также стало известно, что двухэтажное отдельно-стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.
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