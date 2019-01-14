Пожар в Киево-Печерской лавре потушили

Источник: Корреспондент.net

Спасатели потушили пожар на территории Киево-Печерской лавры в столице. Об этом вечером в понедельник, 14 января, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Указано, что в 19:12 пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 локализован на площади 400 м. кв.

"В 20:07 пожар был ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

Также стало известно, что двухэтажное отдельно-стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.