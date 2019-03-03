Пожар в Кривом Роге ликвидирован

Источник: Корреспондент.net

В Кривом Роге потушили пожар на рынке. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:24.

"Согласно сообщению, горел мусор. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны", - говорится в сообщении.

В связи с распространением огня к тушению пожара привлекли дополнительные силы.

Чтобы потушить пожар, спасателями потребовалось более трех часов. Окончательно огонь ликвидировали в 18:00.

Жертв и пострадавших нет.