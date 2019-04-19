19.04.2019
Пожар в Нотр-Даме: названа еще одна причина возгорания
Источник: Корреспондент.net
Пожар в соборе Парижской Богоматери мог произойти из-за компьютерного сбоя. Об этом сообщил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, передает СBS News.
Он не уточнил, какой именно сбой мог привести к пожару. "Мы, возможно, выясним, что случилось, через два или три месяца", – сказал Шове.
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