Позиции Трампа и ЕС по Украине полностью совпадают, - Туск

Источник: 112.ua

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Об этом Туск сказал по результатам встречи лидеров ЕС с Трампом, состоявшейся сегодня утром в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европейского Союза.

Туск подчеркнул, что по большинству позиций стороны пришли к согласию, в частности, по вопросу противодействия терроризму.

В отношении Украины, по результатам встречи с Трампом, Туск сказал: "Похоже, мы придерживаемся одинаковой позиции".

В то же время глава Совета ЕС отметил, что "не уверен на 100%, что у них общая позиция по России".

По словам Туска, у сторон остаются также открытыми такие вопросы, как изменение климата и торговля.

Отметим, сегодня, 25 мая, состоялась первая встреча американского президента Дональда Трампа с главами Совета ЕС и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.