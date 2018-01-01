Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Источник: Корреспондент.net

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Петра Порошенко в новогоднюю ночь, сообщает телеканал RT.

По словам Вована, идея позвонить Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга была спонтанной.

"Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: Вау!", — рассказал Кузнецов.

Он уточнил, что звонок украинскому лидеру был сделан буквально в 00.40 по Киеву.