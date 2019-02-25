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25.02.2019

Правила отбора на Евровидение могут изменить

Источник: Корреспондент.net

В правилах отбора представителя от Украины на песенный конкурс Евровидение нужно внести изменения, чтобы избежать скандальной ситуации, которая возникла в этом году с победительницей певицей MARUV. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире ток-шоу на телеканале Прямой.

По его словам, в самих правилах отбора нужно ввести ограничение для тех исполнителей, которые гастролируют на территории России.

"Это даже не в законе, а в правилах отбора. Поскольку Евровидением в Украине занимается общественный вещатель. Потому что именно Общественное телевидение является членом Европейского вещательного союза, а Европейский вещательный союз проводит этот конкурс. И вот они сами определяют правила отбора. Могут вообще без каких-либо публичных конкурсов просто назначить, могут провести какой-то узкий экспертный конкурс, а могут с привлечением экспертов и также широкого голосования. Как они будут выбирать в дальнейшем – это их прерогатива, исключительное полномочие", - отметил чиновник.

По его словам, необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора, что артисты, которые гастролируют или гастролировали в России, не имеют права участвовать в отборе международного песенного конкурса Евровидение от Украины.

"Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница принимают участие со своей композицией. А это конкурс, который предполагает представителя страны, то есть Украины. И, по сути, такой представитель сразу попадает под пристальный пресс внимания с разных сторон, он также является и культурным представителем, представителем нашей культуры. Он должен владеть огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. И поэтому возник этот конфликт вокруг нынешнего отбора", - добавил Кириленко.

Он подчеркнул, что участник от Украины на Евровидении представляет не себя, а страну. "И поэтому есть сложная система отбора. Есть многосторонние договоры между Общественным телевидением и компанией, которая проводит отбор, между Общественным телевидением и Европейским вещательным союзом. Есть правила Европейского вещательного союза, есть правила отбора Общественного телевидения. И здесь нигде не должно быть ни одного пробела на этом длинном пути", - подытожил Кириленко.

Ранее стало известно, что певица Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на Евровидение-2019, прокомментировала ситуацию с отказом ей в участии в песенном конкурсе и заявила, что условия их контракта "кабальные". 

 

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