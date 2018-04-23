Правительство Армении временно возглавил первый вице-премьер

Источник: DW

После отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна исполняющим обязанности главы правительства страны назначен первый вице-премьер Карен Карапетян. Сообщение об этом появилось на сайте армянского правительства в понедельник, 23 апреля, после внеочередного заседания кабинета министров. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске правительства, который последовал за отставкой премьера в соответствии с конституцией республики.

Карапетян был экс-мэром Еревана, экс-гендиректором компании "Армросгазпром" (ныне "Газпром Армения"), первым вице-президентом "Газпромбанка", а также замгендиректора по стратегическому и корпоративному развитию "Газпром межрегионгаза". Он занимал пост премьер-министра Армении с сентября 2016 года до 9 апреля 2018 года, когда республика перешла от президентсткой к парламентской форме правления.

17 апреля парламент назначил премьером Сержа Саргсяна, который до этого в течение 10 лет два срока подряд занимал пост президента страны. За несколько дней до назначения Саргсяна главой правительства в стране начались массовые протесты. Под их давлением Саргсян 23 апреля ушел в отставку, заявив, что "был не прав", и признав правоту лидера оппозиционного блока "Елк" ("Выход") и протестного движения Николы Пашиняна.