Правительство ФРГ выступило против предложения Путина по Сирии

"Для федерального правительства неочевидна необходимость уже сейчас заниматься вопросом последующего необходимого восстановления (Сирии. - Ред.)", - приводит dpa слова Зайберта. Он также добавил, что сирийской провинции Идлиб грозит "гуманитарная катастрофа".

Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) 18 августа призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии, что, по его словам, будет способствовать возвращению беженцев в страну. Немецкие политики резко раскритиковали его призыв.

Зайберт вместе с тем заявил о готовности Германии к четырехсторонней встрече по Сирии с участием представителей России, Франции и Турции. Меркель и Путин договорились о том, чтобы ускорить подготовку такой встречи, добавил Зайберт. Предложение организовать ее ранее поступило от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.