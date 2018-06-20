Правительство Великобритании выиграло важное голосование по "Брекзиту"

Источник: DW

Правительство Великобритании избежало поражения при голосовании в нижней палате парламента по законопроекту, наделяющему парламентариев правом голоса при определении условий выхода страны из состава Евросоюза. Этот законопроект в среду, 20 марта, отвергли 319 депутатов, 303 высказались в его поддержку.

Инициаторы законопроекта добивались для депутатов права вето, которое в случае необходимости позволило бы им заблокировать будущее соглашение с ЕС об условиях "Брекзита".

Незадолго до голосования правительство, опасаясь поражения, внесло в Палату общин компромиссное предложение.

Нынешняя победа в парламенте знаменует собой огромное облегчение для премьер-министра Терезы Мэй, которая стремится сохранить контроль над правительством, находящимся в состоянии глубокого раскола, отмечает агентство AFP.