Армия Ирака отбила ключевой район Мосула у ИГИЛ

Источник: РБК-УКРАИНА

Правительственная армия продолжает наступление на Мосул В Ираке правительственная армия отбила ключевой район Мосула у боевиков террористической организации "Исламское государство", передает BBC. Сообщается, что в ночь на 6 января армия Ирака заняла квартал Мутана и обеспечила себе контроль над высотами, с которых открывается вид на Мосул. Отметим, наступление на Мосул продолжается с октября 2016 года. В операции принимают участие армия Ирака, курдские вооруженные формирования, арабские суннитские племена и шиитские добровольцы. Местные силы поддерживает возглавляемая США коалиция. Напомним, ранее сообщалось, что за пять дней иракский Мосул покинули более 13 тыс. человек.



