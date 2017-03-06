Авдеевский коксохим пережил аварийную остановку

Источник: КорреспонденТ.net

На Авдеевском коксохимическом заводе произошла полная аварийная остановка производства из-за повреждения кабеля автономной электрогенерации. Об этом сообщил директор предприятия Муса Магомедов.

"Сегодня была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей, однако в течение часа мы смогли с помощью 2,5 мегаваттного генератора и устройства плавного пуска запустить газодувную машину номер 3 и возобновить выдачу кокса и собственную генерацию. Мы живы и продолжаем работать", – написал Магомедов на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что энергоснабжение завода могут восстановить уже завтра, 7 марта.