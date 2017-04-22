Авиация НАТО установила рекорд подъемов по тревоге

Источник: КорреспонденТ.net

Самолеты-перехватчики стран-членов Североатлантического альянса в 2016 году совершили 870 вылетов по тревоге. Об этом заявили представители военно-воздушных сил НАТО, которые дислоцируются на авиабазе близ немецкого Рамштайна.

По данным представителей Альянса, это количество вылетов – более чем в два раза превышает зафиксированные в течение 2015 года аналогичные случаи вылетов самолетов-перехватчиков по тревоге. Тогда это число составляло 410 случаев.

Отмечается, что подавляющее большинство зарегистрированных в течение 2016 года случаев, когда боевые самолеты НАТО поднимались в небо по тревоге, спровоцировали действия российской авиации. Таких случаев насчитали 780.

Только 90 случаев приходились на боевые самолеты других государств, которые не являются членами Альянса, или же на пассажирские и грузовые самолеты, которые не были сразу идентифицированы, подчеркнули военные НАТО.