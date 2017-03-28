Беларусь депортирует двух граждан Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Суд в Беларуси постановил депортировать двух граждан Украины, задержанных в Минске 25 марта. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на официального представителя Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

"Во время протестных акций в Минске задержаны три гражданина Украины. Один из них привлечен к административной ответственности и арестован на 15 суток. По отношению к двум другим суд принял решения депортировать их в Украину", - сказал Кирилич.

Он также отметил, что на данный момент задержанные украинцы пребывают в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Причины задержания граждан Украины квалифицируют как мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностному лицу государственного органа при исполнении им служебных обязанностей.