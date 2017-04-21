Без света в Украине более 300 сел в шести областях
Источник: КорреспонденТ.net
21.04.2017
В Украине из-за сложных погодных условий по состоянию на7.00 пятницы, 21 апреля, без света остаются 318 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В то же время в ГСЧС уточняют, что с 19 апреля ремонтники восстановили электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях.
Сегодня на дорогах государственного, регионального значения пробки не зафиксированы, добавили в ведомстве. Там напомнили, что с 19.00 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на трассе Киев-Одесса, на других автодорогах ограничений движения транспорта нет.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 2 232 человек и 587 единице специальной техники.
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