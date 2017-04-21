Без света в Украине более 300 сел в шести областях

Источник: КорреспонденТ.net

В Украине из-за сложных погодных условий по состоянию на7.00 пятницы, 21 апреля, без света остаются 318 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остаются 245 населенных пунктов в Одесской, 32 – в Днепропетровской, 23 – в Харьковской, 14 – в Николаевской, 3 в Херсонской и один в Запорожской областях. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

В то же время в ГСЧС уточняют, что с 19 апреля ремонтники восстановили электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях.

Сегодня на дорогах государственного, регионального значения пробки не зафиксированы, добавили в ведомстве. Там напомнили, что с 19.00 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на трассе Киев-Одесса, на других автодорогах ограничений движения транспорта нет.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 2 232 человек и 587 единице специальной техники.