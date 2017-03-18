Боевики обстреляли патруль миссии ОБСЕ возле Ясиноватой

Источник: Українські новини

Боевики обстреляли патруль специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в районе Ясиноватой Донецкой области 17 марта. Об этом говорится в опубликованном 18 марта отчете миссии ОБСЕ, передают Українські Новини.



Сообщается, что накануне 5 членов патруля ОСБЕ осуществляли мониторинг соблюдения "режима тишины" в районе Ясиноватой.



Ближе к полудню наблюдатели услышали выстрел из стрелкового оружия.



"Все присутствующие немедленно скрылись с северной стороны автомобилей миссии. Наблюдатели определили, что выстрел был произведен в направлении с юга на северо-восток. Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия в 100-200 м на юг", - говорится в отчете.



Также сообщается, что после этого все присутствующие покинули данный район, никто из наблюдателей не пострадал.