Более 11 тонн алюминиевых слитков контрабандой пытались вывезти из Мариуполя

Источник: Отдел Управления превентивной деятельности полиции Донецкой области

Во время несения службы на 184 км автодороги «Запорожье - Мариуполь» сотрудниками полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения, за нарушение Правил дорожного движения остановлен грузовой автомобиль «Форд» - водитель ехал за пределами города без включенного света фар. Полицейские напомнили водителю о том, что ему необходимо включить фары и спросили, какой груз он перевозит. На автомобиле была надпись: «Кока – Кола», на вопрос правоохранителей мужчина не смог сразу ответить. Во время проверки груза оказалось, что в автомобиле находится 11,5 тонн алюминиевых слитков. Соответствующих документов на перевозку такого груза водитель не имел. Мужчина пояснил, что его знакомый попросил его перевезти груз из Мариуполя в Курахово.

Водитель и транспортное средство доставлены в Кураховское отделение полиции.

По данному факту проводится проверка.