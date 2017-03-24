Четверть вагонов Укрзализныци находятся в ЛДНР

Источник: КорреспонденТ.net

В ДНР и ЛНР осталось почти 30 тысяч грузовых вагонов Укрзализныци, что составляет четверть от общего парка грузовых вагонов компании (104 тысяч штук).Об этом пишет БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"На неподконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей находится 29375 грузовых вагонов, в том числе 5879 грузовых вагонов, принадлежащих другим предприятиям Украины", - сообщили в Укрзализныце.

Отметим, что вагонный парк Укрзализныци находится в критическом состоянии - его износ более 90 процентов.

Кроме того, в "республиках" осталось 226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций и 94 электросекции Укрзализныци.