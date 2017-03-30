Дефицит платежного баланса вырос почти в три раза

Источник: КорреспонденТ.net

Дефицит платежного баланса Украины в феврале по состоянию с январем увеличился в 2,8 раза до 399 миллионов долларов, сказано на сайте НБУ.

В Нацбанке рост дефицита текущего счета объясняют замедлением экспорта, но при этом отмечают, что ценовая конъюнктура оставалась для экспорта благоприятной.

"Годовой рост объемов экспорта товаров в феврале замедлился до 20,9 процента с 52,9 процентов в январе, что в значительной степени отражает исчерпание временного эффекта низкой базы сравнения января прошлого года", - говорит регулятор.

Кроме замедления роста экспорта, в феврале снизился и рост импорта - до 16,7 процентов с 32,6 процентов.

Также сообщается, что в феврале чистые поступления по финансовому счету в объеме 368 миллионов долларов были обеспечены дальнейшим сокращением наличной валюты вне банков и увеличением задолженности по торговым кредитам.

При этом чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале составил 45 миллиона долларов и все они были направлены в реальный сектор.

В результате, сводный дефицит платежного баланса в феврале сократился до 27 миллионов долларов с 202 миллионов долларов в январе.