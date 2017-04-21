Действия Гонтаревой привели к растрате международных резервов Украины, - Илларионов

Источник: Українські новини

Интервенционистская политика, проводившаяся руководством НБУ в 2014-2016 годах, способствовала ослаблению экономики Украины, считает российский экономист и политолог, сотрудник вашингтонского Института Катона Андрей Илларионов.

Такое мнение он высказал в рамках круглого стола на тему "Реальные экономические реформы Украины?", который прошел в Вашингтоне 20 апреля под эгидой аналитического центра Foreign Policy Initiative, сообщает "Деловая столица".

По его словам, главной причиной ухудшения экономической ситуации в Украине в 2015-2016 гг. (Наряду с военной агрессией и дестабилизирующим действиями российского руководства) стала интервенционистская политика Национального банка Украины.

Экономист считает, что политика НБУ привела к растрате международных резервов Украины и создание условий для валютной паники и валютного кризиса в феврале 2015 года.

Илларионов отмечает, что накануне назначения Валерии Гонтаревой главой НБУ по состоянию на 31 мая 2014 международные резервы Украины, находившихся на счетах НБУ, составляли $17,9 млрд. В последующие девять месяцев они упали на $12,3 млрд и по состоянию на конец февраль 2015 составляли $5,6 млрд. Резкое сокращение валютных резервов спровоцировало глубокий валютный кризис, пик которого пришелся на февраль 2015. Паника на валютном рынке вызвала катастрофическое падение курса гривны более чем вдвое - с 11,8 грн за доллар в июне 2014 г. до 24,5 грн за доллар в феврале 2015, отмечает Илларионов.

"Насколько искусственным и довольно легко избегаемым был этот, похоже, намеренно спровоцированный кризис, показывает мало изменившийся курс гривни к доллару в последующие два года - с февраля 2015 г. по февраль 2017 г. В течение этого времени курс национальной валюты снизился лишь на 10%, несмотря на кумулятивное сокращение ВВП на 10%, накопленную инфляцию в 57%, сохранение общего бюджетного дефицита в пределах от 1,2 до 3,7% ВВП в год", - добавляет экономист.

Илларионов отмечает, что 6 февраля 2015 года, оправдывая свои действия резкой девальвацией гривны, НБУ ввел ограничения на валютном рынке, которые привели к "фактическому параличу платежно-расчетных операций в пределах Украины и существенного ограничения ее экономических операций с внешним миром".

"Все эти меры НБУ привели к усилению" тенизации "валютных операций. По оценкам Украинского кредитно-банковского союза, доля теневого валютного рынка выросла до 50%, что усилило девальвационное давление на гривну и осложнило функционирование официального валютного рынка", - считает экономист.

По его словам, "поистине смертельный удар украинской банковской системе был нанесен руководством НБУ в рамках осуществления программы т. н. "расчистки банковского сектора", в рамках которой оно приступило к систематическому закрытию коммерческих банков", - отмечает Илларионов.

Кроме того, эксперт отметил, что на фоне всеобщего кризиса в украинском банковском секторе особое внимание привлекают единичные банки, избежавшие кризисных тенденций.

"Так, например, небольшой банк "Авангард" за полтора года сумел нарастить свои чистые активы до полутора миллиардов гривень, их рост составил почти 70%, что является беспрецедентным показателем для банковской системы Украины, находящейся в кризисе. Любопытное совпадение - банк "Авангард" находится в собственности группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ИКУ), пост председателя совета директоров которой до своего назначения главой НБУ занимала Валерия Гонтарева. Кроме того, 22,7% банка "Авангард" принадлежит гражданке РФ Г. Улюкаевой, являющейся супругой Ю. Соловьева, заместителя председателя правления российского государственного банка ВТБ, второго по объему капитала в Российской Федерации". - отмечает он.

Также, по словам эксперта, к декабрю 2016 банки со 100% -ной участием российского капитала усилили свое присутствие в Украине до 40%.

"Следует отметить, что среди них есть банки со 100% -ной участием со стороны российского государства, это, в частности, Сбербанк, ВТБ, а также Проминвестбанк, в котором удельный вес акций, принадлежащих РФ, составляет 97,5%. Проминвестбанк также получал рефинансирование от НБУ", - отмечает Илларионов.