Дело о госизмене Януковича поручили рассматривать Оболонскому райсуду Киева

Источник: 112.ua

Апелляционный суд поручил Оболонскому районному суду Киева рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор ГПУ Руслан Кравченко.

По его словам, пока что неизвестна дата первого подготовительного судебного заседания в Оболонском райсуде.

"Я считаю, что после объявления полного текста постановление в Апелляционном суде, затем будет направлен данный обвинительный акт в Оболонский райсуд и в течение 5 дней Оболонский райсуд должен назначить (заседание, - ред.) после получения обвинительного акта", - сказал он.

Кравченко сообщил, что 3 апреля будет объявлен полный текст постановления Апелляционного суда.

"Если обвиняемый Янукович не вернется в Украину или не будет задержан правоохранительными органами Украины, то сторона обвинения будет ходатайствовать перед судом, который будет осуществлять рассмотрение данного дела, относительно осуществления специального судебного производства, а именно заочного производства", - пояснил он.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.