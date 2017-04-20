Десятки детей в белорусских детских домах на грани голодной смерти, - СМИ

Источник: Українські новини

Почти 100 детей и подростков были найдены на грани голодной смерти в детских домах в Беларуси, что вызвало широкое общественное возмущение и уголовное расследование. Прокуроры, врачи и официальные лица из детских домов выявили, что в течение многих лет в домах томились скопления сильно истощенных подростков. Некоторые подростки весили всего 15 кг. Об этом сообщает The Guardian.

Власти начали расследование того, как дети оказались в таком опасном для жизни состоянии. Прокуроры говорят, что они являются жертвами запущенности и недоедания, и что несколько директоров детских домов были уволены.

"Такой ребенок никогда не встанет и не будет ходить с или без энтерального питания, богатого особой калорийностью. Таким образом, для нашего учреждения самым важным является тот факт, что этот ребенок чист, сух, питается и получает медицинскую помощь вовремя", - сказала директор Червенского детского дома Элла Борисова.

Скандал разразился, когда педиатр из одного из пострадавших учреждений пригласил журналистов для освещения благотворительного футбольного матча, чтобы собрать деньги на специализированное питание для сирот. Так называемая "энтеральная" пища - это плотно упакованное питание, предназначенное для пациентов с недостаточным весом.

Фотографии детей из одного из минских детских домов, изданных интернет-журналом "Имена", шокировали белорусский народ. Журнал сообщил, что одна 20-летняя девочка весила 11,5 кг.

Восставшие читатели сравнивали изображения с военными гитлеровскими жертвами. "Как будто вы в концлагере Бухенвальд", - написал один комментатор. "Как может быть так, что в центре Европы в 21 веке нет надлежащего питания для больных детей?"

Ответ не ясен. В некоторых детских домах дети просто не поддерживали нормальную пищу и у них не было денег на энтеральные добавки, которые могли бы позволить им набрать вес. Другие, такие как Борисова, говорили, что даже при энтеральном питании у них не было бы нормального телосложения.

В тех случаях, когда детские дома предоставляли детям энтеральное питание, были отмечены улучшения. Но педиатр должен официально выписать данное питание для детских домов, чтобы иметь возможность купить его за государственные деньги. Это возможно только после детального медицинского обследования детей. Однако больницы, ответственные за это, не уделили должного внимания детям, у которых нет будущего, говорят чиновники.

Местным врачам не удалось привлечь внимание властей и правительственных чиновников. Алексей Момотов, педиатр из одного из минских детских домов, пытался собрать деньги на питание в Facebook. "Мы пытались организовать фестиваль, но никто не пришел", - сказал он.

Прокуратура рассказала местным СМИ: "Основное нарушение закона состояло в том, что детей лишили необходимого медицинского питания не только в минском приюте, но и в других детских домах. Два директора детских домов были уволены, а третий получил выговор".

"Если бы проводились регулярные медицинские осмотры с привлечением преданных делу специалистов, аномальное состояние детей было бы очевидным", - добавили они.