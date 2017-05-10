"Днепр качают". Побоище 9 мая и его последствия

Источник: 112.ua

В Днепре 9 мая произошла массовая драка возле монумента Славы, во время которой "титушки" напали на ветеранов АТО. Полиция же не только не предотвратила, но, вероятно, и попустительствовала избиению. Сегодня с утра "полетели головы": начальника областного главка уволили вместе с руководителем городской полиции Днепра. Мы собрали все, что известно о событиях в Днепре 9 мая.

Что произошло в Днепре

Около 10:30 к Монументу Славы в Днепре подошла колонна "Оппозиционного блока" - порядка тысячи человек с символикой партии. Ряд участников АТО и активистов не хотели, чтобы праздник проходил под флагами политсилы, потребовали убрать флаги и попытались заблокировать колону. После этого началась массовая драка между сторонниками "Оппоблока", активистами и участниками АТО.

Участник АТО Олег Чистопольцев в Facebook отметил, что находившиеся с ним АТО-шники не собирались никого бить, а только хотели попросить убрать политическую символику. Также он написал, что некий "главный по общественной безопасности полицейский" приказал применить к ним силу.

"Этот полицейский дал по рации команду, и нас, как бульдозером, начала сгребать "беркутня" (по-другому я назвать этих "полицейских" не могу), не брезгуя, нанося нам удары руками, ногами, дубинками. Нескольким атовцам менты поразбивали головы. Перед колонной Вилкула к "беркутне" подключились титушки, которые абсолютно безнаказанно нападали из-за спин ментов", - написал он.

В соцсетях сообщают, что среди пострадавших – Денис Буштрук, инвалид АТО, кавалер Ордена за мужество. По информации журналиста Александра Курбатова, на него напали, когда он стоял в стороне, и били ногами, шлемами и дубинкой впятером.

Полиция сообщила, что в результате столкновений были задержаны 15 человек, пострадали 8 участников акций и 6 полицейских. Четверым медицинская помощь была оказана на месте, еще четыре человека обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.

Полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью "со специфическим запахом".

Полиция не с народом?

В сети выкладывают фото "титушек", избивавших АТО-шников, удивляясь, как полиция могла пропустить их. "Титушки" носили на себе отметки в виде красных квадратов, а некоторые из них надели тактические перчатки, которые защищают костяшки пальцев при драке.

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на происходившее в резкой манере.

"Арсен Аваков и Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" - они ее получат", - написал он в Facebook. Также Филатов сообщил, что уже говорил о "ненормальной ситуации" в полиции Днепра, но в МВД его не услышали. Также мэр решил прекратить финансирование ветеранских организаций и выделить финансирование союзу ветеранов АТО.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что правоохранители действовали с нарушениями закона "О полиции". Он считает, что полицейские применяли силу излишне и там, где это не было необходимо для охраны общественного порядка.

"По видеозаписям видно, что отдельные сотрудники полиции вместо того, чтобы занимать позицию между двумя противостоящими сторонами, заняли позицию одной из сторон. Сейчас изучается вопрос, с кем из руководства Нацполиции на местном уровне могла быть такая договоренность, поскольку было видно, что действия согласованы. "Титушки" носили на себе отметки в виде красных квадратов, и их действия координируются сотрудниками полиции", - рассказал он.

Волонтер Родион Шовкошитный в Facebook написал, что многие из титушек занимаются в местном фитнес-клубе "Аватар". В сети началась настоящая "охота": днепряне выкладывают фото и скрин-шоты и пытаются опознать молодчиков.

Преступление и наказание

Генпрокурор Юрий Луценко 10 мая сообщил, что задержаны 8 титушек, напавших на участников АТО, и они будут привлечены к ответственности. Также проводится расследование сотрудничества работников Нацполиции с титушками.

В ответ на это Филатов парировал, что все задержанные уже отпущены, и в ИВС остался только один "титушка". Луценко заявил, что "титушки" физически в изоляторе, и их уже 12.

Утром 10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все руководство полиции Днепра уволено. Речь идет о начальнике управления полиции Днепропетровской области Репешко, начальнике городского управления полиции Днепра Бидыло и соответствующих заместителях по обеспечению общественной безопасности.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.

"Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы совершенно не справились со своей работой. "Договорняки", которые были 2 мая три года назад, - мы видели, чем все это закончилось. И по аналогичному пути вы пошли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение ситуацией", - подчеркнул он.

Также назначено служебное расследование для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем департамента внутренней безопасности Нацполиции Ковалем. Еще одна специальная следственная группа будет расследовать действия гражданских и их координаторов.

Прокуратура Днепропетровской области начала уголовное производство по факту превышения власти полицейскими (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Оно объединено с другими криминальными производствами, зарегистрированными по фактам совершения хулиганских действий, массовых беспорядков и причинения телесных повреждений депутату областного совета 9 мая 2017 (ст. 296, 294 и 350 УК Украины).

Филатов поблагодарил министра за это решение, но напомнил о нераскрытых делах. Он отметил, что "Днепр качают уже два года". "Полиция коррумпирована, прокуратура занята, а у СБУ более важные дела", - написал мэр, перечислив те факты, по которым виновные так и не наказаны.

С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности назначен руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.