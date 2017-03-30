Долг за коммуналку достиг почти миллиарда долларов

Источник: КорреспонденТ.net

Украинцы по состоянию на феварль текущего года задолжали за коммуналки 26,2 миллиарда гривен, что эквивалентно почти миллиарду долларов, сообщили в Госстате.

При этом месячный рост задолженности по сравнению с январем составил 3,1 процента - 786,3 миллиона гривен.

Больше всего долг украинцев вырос за отопление - на 706,2 миллионов гривен до 11,8 миллиарда гривен. За газ задолженоость увеличилась на 96,6 миллиона гривен, превысив 10 миллиардов гривен.

Больше всех не платят за коммуналки в Киеве (2 688,554 млн гривен), Днепропетровской (1 941,661 млн гривен) и Харьковской (1 872,666 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Днепропетровской (1 565,438 млн гривен), Харьковской (1 542,465 млн гривен) и Одесской (1 476,060 млн гривен) областях.

В то же время наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Днепропетровской (547,384 млн гривен), Донецкой (271,445 млн гривен) областях и в Киеве (447,235 млн гривен).