Донецкая фильтровальная станция снова остановилась

Источник: КорреспонденТ.net

Из-за обстрелов Авдеевки снова остановилась Донецкая фильтровальная станция, заявил глава полиции области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальной станция не работает", - отметил он.

Аброськин также сообщил, что вследствие обстрелов ранен мирный житель.

"Боевики не прекращают обстрелы Авдеевки. Старая часть города, ул.Шевченко, 75.Мужчина, 1955 года рождения, получил осколочное ранение плеча. Во времяобстрела занимался делами в огороде.По состоянию на 20.00 Донецкаяфильтровальной станция не работает", - написал он.

Отметим, что Донецкая фильтровальная станция возобновила работу лишь сегодня днем.

Также напомним, что вчера в Авдеевке восстановили электроснабжение. До этого город оставался без света неделю.