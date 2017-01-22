ДТП с тетраподом на 211 км автодороги «Словянск – Донецк –Мариуполь»

Источник: Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области

Пострадавших в происшествии нет, водитель и пассажиры авто были осмотрены медицинскими работниками на месте, повреждения получило только транспортное средство.

Со слов 60-летнего водителя автомобиля «ДЄУ-Ланос», он, увидев автомобиль, который пересекал проезжую часть по второстепенной дороге, испугался столкновения, совершил наезд на тетрапод.

По данному факту проводится проверка.

Правоохранители обращаются к участникам дорожного движения. В связи с тем, что в прошлом году были неоднократные случаи наезда транспортных средств на блок-посты и тетраподи, будьте особенно внимателными во время проезда искусственных сооружений.