Две возможных причины взрыва на складах в Харьковской области

Источник: Айзек Кларк

В Балаклее, Харьковской области около трех часов ночи начались взрывы на складе боеприпасов. Сообщается, что власти эвакуировали жителей в пятикилометровой зоне вокруг склада. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, по состоянию на 10.00 взрывы продолжаются. Позже спикер президента Украины Святослав Цеголко заявил о расширении радиуса зоны эвакуации вокруг горящего склада с 5 до 10 км. На данный момент эвакуировано около 20 000 человек.

«Починаючи з 3-ї ночі глава Харківської ОДА і міністр оборони доповідали Петрові Порошенкові про ситуацію в районі Балаклії.

Ухвалено рішення про збільшення радіусу евакуації до 10 кілометрів. Уже евакуйовано 20 тисяч людей. За даними, Юлії Світличної, на щастя жертв і поранених немає.

Президент доручив Міністрові оборони посилити охорону всіх військових об’єктів.

За словами Степана Полторака, запаси зброї та боєприпасів в зоні проведення АТО достатні для виконання бойових завдань.»

Судить о причинах ЧП конечно еще рано, но некоторые предположения уже гуляют по сети, Первое это диверсия. Ее на своей странице Facebook озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 3.02 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов".



Версия не лишена смысла, ведь по словам очевидцев перед началом пожара был слышен звук похожий на звук работы моторов БПЛА. А учитывая тот факт, что у непризнанных республик такие аппараты на вооружении есть, то можно смело считать эту версию основной на данный момент.

Вторая же версия это банальное нарушение техники безопасности. Ее в интервью издательству «ГОРДОН» высказал народный депутат от фракции "Народный фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Склоняюсь к тому, что это не диверсия, а обычная безалаберность и халатность. Это мое субъективное мнение, все точки над "i" должна расставить военная прокуратура. Я понимаю, что версия о диверсии очень удобна, на нее можно все списать. Но мы помним похожие инциденты на военных складах уровнем поменьше и ближе к зоне АТО. Тогда нам тоже говорили о диверсии и российских беспилотниках, которые "летали-поджигали". Извините, но в случае с взрывом в Балаклее версия о диверсии вряд ли приемлема"

Стоит сказать что, несмотря на некоторые качественные подвижки, уровень халатности в вооруженных силах до сих пор остается крайне высоким. Так что вторая версия так же имеет право на жизнь.