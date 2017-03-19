Эрдоган открыто обвинил Меркель в нацизме

Источник: Українські новини

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 19 марта, обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в применении "нацистских" методов. Об этом он сказал во время своей речи, которую транслировало телевидение

"Ты сейчас тоже применяешь нацистские методы. Относительно кого? Относительно моих турецких братьев и сестер в Германии, к моим братьям и сестрам-министрам, к моим братьям и сестрам-депутатам, которые туда ездят", - цитирует Эрдогана Deutsche Welle.

В партии Христианско-демократический союз сразу отреагировали на слова турецкого президента.

"Господин Эрдоган вообще еще в своем уме?", - сказала заместитель председателя партии Юлия Клекнер.

Ранее в Турции раскритиковали заявления руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля, который сообщил об отсутствии доказательств того, что за организацией попытки военного переворота в Турции в июле 2016 стоит движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью телеканалу CNN Turk 19 марта заявил, что такая позиция главы немецкой спецслужбы доказывает, якобы Германия поддерживает террористическую организацию, которая стоит за попыткой путча прошлого года.