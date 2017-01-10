Эсминец США открыл огонь в Персидском заливе

Источник: Обозреватель

Американский эсминец открыл стрельбу по патрульным катерам Ирана в Ормузском проливе с целью предупреждения.

Об этом сообщает Assocuiated Press.

Такие меры были приняты в связи с тем, что катера опасно сблизились с кораблем.

Морякам эсминца не удалось установить радиоконтакт с иранскими катерами и они выпустили несколько сигнальных ракет. По словам американской стороны, никакой реакции не последовало, и было принято решение открыть огонь.

Беспокойство команды эсминца вызвало то, что иранские суда следовали на очень высокой скорости. Когда был открыт огонь, они приблизились примерно 730 метров.

После этого иранские катера изменили курс и связались с Mahan, запросив его координаты и скорость.