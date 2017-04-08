Глава МИД Британии не едет в Москву из-за Сирии

Источник: КорреспонденТ.net

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон объявил об отмене визита в Москву из-за эскалации кризиса в Сирии. Джонсон должен был посетить российскую столицу в понедельник 10 апреля.

"События в Сирии изменили ситуацию коренным образом. Мой приоритет теперь - продолжение контактов с США и другими странами […] для обеспечения скоординированный международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса", - говорится в заявлении главы Форин-офиса.

По словам Джонсона, визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоится, как и было запланировано, 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки".

"Он сможет донести наше четкое и скоординированное послание русским", - заявил Борис Джонсон.

Британский министр выразил возмущение в связи с "продолжающейся защитой России режима Асада даже после химической атаки на мирных жителей".

Поездка Бориса Джонсона в Москву 10 апреля должна была стать первым визитом главы британского МИД в Россию за последние пять лет.

О планах Джонсона посетить Москву Форин-офис объявил в начале марта. В заявлении говорилось, что визит состоится "в течение ближайших недель", в посольстве Британии в Москве позднее уточнили, что приезд Джонсона в российскую столицу запланирован на конец марта.

Но затем он был перенесен "из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО", что вызвало язвительную реакцию пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой.