Главарь "ЛНР" Плотницкий уверен в референдуме на Донбассе по сценарию Крыма

Источник: Українські новини

Главарь террористической организации "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил, что выступает за проведение на Донбассе референдума о присоединении к России. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, пишет "Риа Новости".

"Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался", - сказал Плотницкий.

По его словам, "если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму".

Как сообщали Українські Новини, Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных постоянно проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей гражданам Украины.