Госсекретарь США заявил, что "терпение" по отношению к КНДР лопнуло

Источник: Українські новини

Политика "стратегического терпения" США по отношению к Северной Корее закончена, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Сеул.

На вопрос о возможности мер силового воздействия на Пхеньян он ответил, что США рассматривают все варианты, пишет "Русская служба Би-би-си".

"Конечно, мы не хотим доводить дело до военного конфликта. Но очевидно, что если Северная Корея предпримет действия, которые будут угрожать южнокорейским или нашим войскам, то ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант", - заявил госсекретарь.

Тиллерсон также предложил Китаю ввести санкции против Пхеньяна и призвал китайские власти не принимать ответные меры на размещение в Южной Корее противоракетной системы THAAD.

Во время поездки Тиллерсон посетил демилитаризованную зону на границе двух Корей и провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се.

Это первый визит нового госсекретаря США в Азию. Предшественник Тиллерсона Джон Керри уверял, что ни США, ни Китай не примут КНДР в качестве ядерной державы, и предлагал Пхеньяну согласиться на денуклеаризацию.

THAAD - американский комплекс для перехвата баллистических ракет средней дальности, способный поражать их на большой высоте. В начале марта США начали размещать системы THAAD в Южной Корее - об этом страны договорились в июле прошлого года.

На военных базах США в Южной Корее находятся около 28 тысяч американских солдат. В Японии расположен 91 объект США.