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Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма

Источник: КорреспонденТ.net

07.04.2017

В центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу, передает Reuters.

По данным агентства, погибли три человека. При этом подробности инцидента пока неизвестны. Полиция не сообщила, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.

Корреспондент радиостанции SverigeRadio передает, что жертв может быть больше.
 
"Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак", - сказал он.

Издание Aftonbladet передает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты.
 
Также сообщается, что из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.
 
Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта.
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