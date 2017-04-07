Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма

Источник: КорреспонденТ.net

В центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу, передает Reuters.

По данным агентства, погибли три человека. При этом подробности инцидента пока неизвестны. Полиция не сообщила, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.

Корреспондент радиостанции SverigeRadio передает, что жертв может быть больше.

"Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак", - сказал он.



Издание Aftonbladet передает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты.

Также сообщается, что из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.

Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта.