Иран ввел санкции против 15 компаний из США

Источник: КорреспонденТ.net

Иран объявил о введении санкций в отношении 15 американских компаний, которые "оказывают пособничество терроризму". Об этом сообщает агентство IRNA.

"МИД объявил, что Иран налагает санкции на 15 американских компаний, которые участвуют в усилении сионисткого режима, поддерживают терроризм и участвуют в подавлении гражданского общества а регионе", - говорится в сообщении.

Список американских компаний не указан.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне США ввели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающемся Сирии, Ирана и КНДР.