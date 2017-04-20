КНДР пообещала мощный удар за критику Тиллерсона

Источник: КорреспонденТ.net

Северокорейские СМИ предупредили США о "супермощном предупредительном ударе". Об этом пишет Reuters со ссылкой на газету Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".

Таким образом в КНДР отреагировали на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который рассказал, что США ищут способы давления на КНДР из-за ее ядерной программы.

В частности в центральном печатном СМИ КНДР опубликовали предупреждение о превентивном ядерном ударе по базам США в Южной Корее и по континентальной части Америки.

"В случае нашего супермощного упреждающего удара будут полностью уничтожены не только вооруженные силы американских империалистов в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть США. Они превратятся в пепел", - говорится в издании.