Комісія Мін’юсту врятувала від захоплення майно 52 мешканців багатоповерхівки

Источник: Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Вже понад рік функціонує Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, утворена при Міністерстві юстиції України. Цей відносно новий але дійсно потрібний інститут довів свою ефективність не на словах, а на справі. За час роботи Комісією було скасовано тисячі неправомірних реєстраційних дій. Серед компаній, які вона врятувала, є корпорації зі світовим ім’ям, масштаби капіталу та продукція яких для економіки України мають велике значення.

Але варто зазначити, що Комісія покликана рятувати майно не тільки представників бізнес-спільноти, а і пересічних українців.

Так, з 27 грудня 2016 року по 25 січня 2017 року до комісії Мін’юсту надійшло 24 скарги від киян з приводу незаконного відчуження їх квартир. Також до Мін’юсту поскаржилась компанія «Класика Будівництва» щодо незаконної перереєстрації 52 квартир за тією самою адресою.

Міністерством юстиції України оперативно організовано зустріч з мешканцями, аби перевірити правильність оформлення їх скарг відповідно до чинного законодавства та максимально швидко допомогти постраждалим.

На початку лютого 2017 року відбулось відкрите засідання Комісії, за участю Міністра юстиції Павла Петренка та заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза, за результатами засідання прийнято рішення, яким законні права власності мешканців квартир було поновлено.

На сьогодні захист права власності – один з ключових напрямів діяльності Міністерства юстиції і немає значення, чи це майно великої корпорації, чи пересічного громадянина, кожен повинен почувати себе безпечно та бути впевненим у тому, що його майно захищене правовою та справедливою державою.