Крушение Ту-154 над Сочи: СМИ назвали причину

Источник: КорреспонденТ.net

Российский военный самолет Ту-154, летевший в Сирию, разбился из-за перегруза, пишет Газета.ру со ссылкой на специалистов, участвующие в расследовании крушения.

Сообщается, что самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес составлял 99,6 тонны, включая 24 тонны топлива. В Адлере он был дозаправлен, после чего самолет весил около 110 тонн вместо нормативных 98.

По данным издания, экипаж не знал о перегрузе.

"Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом, что самолет перегружен", – пишет газета.

"Возможно, в самолет поместили что-то сравнительно небольшое по объему, но значительное по своему удельному весу", – отмечает издание.

По словам экспертов, последние действия пилотов можно объяснить тем, что они догадались: с самолетом что-то не так.

После этого они попытались вернуться в Адлер и сесть на другую полосу, но им не хватило высоты. Дополнительную нагрузку на летчиков оказало темное время суток, из-за которого у пилотов не было "визуального представления" о близкой водной поверхности.