Маленькие жители с первых дней своей жизни вынуждены сталкиваться с цинизмом и безжалостностью взрослых...

Источник: Центральный отдел полиции Донецкой области

Ребенок, которого 17-летняя мать бросила в райадминистрации, будет помещен в мариупольское спецгосучреждение

Такое решение принято в соответствии с выводами компетентных городских служб. Мать не имеет надлежащих условий для нормальной жизни и развития месячного малыша.

Это случилось 5 декабря. Вечером, когда рабочий день работников госучреждения подходил к концу, на пороге появилась женщина с плачущим свертком в руках. Оставив новорожденного, она ушла. Сотрудники вызвали медиков и полицейских. Малыш был помещен в мед учреждение, а горе-мать доставили в полицейский отдел. Правоохранителям она пояснила, что устала от детского плача и обязанностей, которые пришли вместе с новым статусом, а потому не хочет больше участвовать в жизни сына. Дальнейшую судьбу новорожденного должны были решать компетентные службы города, которые начали свою отдельную проверку всех обстоятельств и причин случившегося. Выяснилось, что мать не имеет никаких условий для содержания ребенка, поэтому было принято решение поместить его в специальное госучреждение сроком на полгода. В течение этого времени у женщины есть возможность подготовить все необходимое, чтобы малыш мог находиться в надлежащих условиях, а заодно и самой настроиться на материнство и ответственность за новую маленькую жизнь.

За последний месяц это уже вторая история, когда новоиспеченные мамочки принимали решение оставить своих детей. В Приморском районе ночью прохожая бросила 2-месячную девочку в руках полицейского, который возвращался домой с дежурства на блокпосту, и попыталась сбежать. Это четвертый ребенок, которого родила 26-летняя жительница. В отношении трех из них мать лишена родительских прав. Ребенок был помещен в медучреждение, а на утро за ней пришел отец, который не знал и не поддерживал такого решения своей жены.

А в конце 2015 года произошло событие, всколыхнувшее своей жестокостью не только прифронтовой Мариуполь, но и всю Украину. 25 декабря в 2 часа ночи прохожие услышали детский плач в мусорном контейнере в Центральном районе города и вызвали полицейских. Едва живого ребенка в полиэтиленовом пакете вместе с продуктами послеродовой деятельности выбросила жительница сразу после рождения. Спустя два дня она уже поясняла правоохранителям причины такого безжалостного поступка. Женщина не имела финансовой возможности содержать ребенка, на учете в медицинских учреждениях она не стояла, а родила в туалете питейного заведения, где работала официанткой. Досудебное расследование по этому факту было завершено весной этого года и с обвинительным актом направлено на рассмотрение в суд. В настоящее время судебные слушания по этому делу продолжаются.

Эти маленькие жители с первых дней своей жизни вынуждены сталкиваться с цинизмом и безжалостностью взрослых... Тех, кто должен защищать, оберегать, окутывать их заботой и любовью. Задача взрослых - соцработников, полицейских, психологов, всех жителей - сделать все возможное, чтобы таких историй было как можно меньше. Это возможно только при условии объединения усилий и масштабной профилактической работы. Ведь труднее всего иметь дело с последствиями взрослого равнодушия.

В 2016 году родительских прав лишено 260 жителей Донетчины, 297 детей остались без самых важных и близких людей.

Послесловие: стоит всем взрослым и властьимущим задуматься, кто в виноват в этих случаях? кто довёл наших детей до состояния не способности прокормить и одеть малышей!? И лишать права нужно не молодых мамочек, а депутатов, мэров и президентов - права на выполнение своих обязанностей и занимаемых должностей!