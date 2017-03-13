Митинг сторонников блокады Донбасса закончился под АП

Источник: Українські новини

13 марта в 22.15 под Администрацией Президента завершился митинг сторонников "блокады Донбасса". Об этом сообщают Українські Новини.

Вечером 13 марта на Майдане Незалежности в центре Киева собралось около 500 человек, из них в сторону Администрации Президента двинулось всего около ста митингующих, в то время как остальные уже разошлись.

Под Администрацией Президента все прошло относительно спокойно. Несколько раз среди людей были слышны взрывы петард.

Некоторые митингующие бросили в сторону правоохранителей несколько камней, но довольно быстро успокоились.

По словам нардепа Егора Соболева, смысла в дальнейшем митинге нет.

"Стоять нет смысла, нас слишком мало. Мы не можем пока требовать ответа от Президента. Предлагаю прийти сюда завтра, в 19.00, новыми силами и в большем количестве людей", - заявил он.

Как сообщает "Громадське" на своей странице в Twitter, дорогу к Администрации Президента перекрывал отряд Нацгвардии.