МВФ: Киев пообещал продажу земли с 2018 года

Источник: КорреспонденТ.net

Власти Украины пообещали до конца мая текущего года принять закон, регламентирующий оборот земель, а с 2018 года - запустить их продажу.

Об этом сказано в письме МВФ о намерениях украинского руководства, передает УНИАН.

"Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важной для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер", - сказано в письме властей.

В нем сказано, что принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года.

"После окончания моратория на продажу сельхозземель в конце 2017 года, появится возможность продажи государственной и частной земли (с 2018 года - ред.)", - говорится в письме.

Украина также пообещала принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.

Соответствующая информация содержится в перечне структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между Украиной и МВФ.