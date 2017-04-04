МВФ: Киев пообещал продажу земли с 2018 года
Источник: КорреспонденТ.net
04.04.2017
Принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года.
Власти Украины пообещали до конца мая текущего года принять закон, регламентирующий оборот земель, а с 2018 года - запустить их продажу.
Об этом сказано в письме МВФ о намерениях украинского руководства, передает УНИАН.
"Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важной для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер", - сказано в письме властей.
В нем сказано, что принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года.
"После окончания моратория на продажу сельхозземель в конце 2017 года, появится возможность продажи государственной и частной земли (с 2018 года - ред.)", - говорится в письме.
Украина также пообещала принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.
Соответствующая информация содержится в перечне структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между Украиной и МВФ.
В письме о намерениях руководства Украины к МВФ, подписанном президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, министром финансов Александром Данилюком и НБУ Валерией Гонтаревой сказано, что пенсионная реформа будет реализована в срок.
"Реформа предусматривает следующие элементы, первое: новый набор опций для выхода на пенсию, с большим количеством вариантов пенсионных возрастов, чем есть сейчас, что даст возможность предложить выбор (времени выхода на пенсию - ред.), который будет зависеть от количества лет работы.
Второе - экономия 3 процентов ВВП (уменьшение дефицита Пенсионного фонда до 3 процентов с 6 процентов ВВП - ред.), в том числе, за счет увеличения эффективного количества лет работы перед выходом на пенсию.
Третье - убежденность в том, что украинские граждане будут получать пенсии в размере, пропорциональном их взносам, и адекватном реальной ситуации", - говорится в письме.
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