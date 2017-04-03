МВФ: Ждем продажу земель и пенсионную реформу

Источник: КорреспонденТ.net

В МВФ рассказали, чего ждут от Украины после выделения ей нового кредита в один миллиард долларов. В этом списке есть как приватизация земель, так и повышение пенсионного возраста.

Президент Петр Порошенко сегодня заявил, что МВФ одобрил четвертый транш Украине в один миллиард долларов. По его словам, это "очередное признание украинских реформ".

В Фонде считают, что для более быстрого роста украинской экономике, нужны реформы для улучшения бизнес-среды, и начало этому должна положить приватизация земель.

"Началом должна стать приватизация и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Борьба с коррупцией должна быть более решительной, поскольку даже с созданием новых институтов по борьбе с коррупцией, конкретные результаты пока не достигнуты", - сказано в пресс-релизе МВФ.

Кроме того, в Фонде ждут и пенсионную реформу, в том числе и повышения пенсонного возраста. Это должна помочь уменьшить госдолг страны.

"Украина не может больше позволить себе откладывать комплексную пенсионную реформу, которая предусматривала бы, в частности, и повышения эффективного пенсионного возраста", - говорят в Фонде.

Помимо этого, в МВФ отмечают необходимость улучшения администрирования доходов и продвижение реформы системы госуправления Украины.

В Фонде также настаивают на необходимости продолжать "усилия по восстановлению устойчивости банков и усилению их способности поддерживать рост".